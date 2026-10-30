3200 करोड़ के शराब घोटाले में राजनांदगांव में EOW-ACB की दबिश, व्यापारियों के ठिकानों पर छापा

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए करीब 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले की आंच अब राजनांदगांव जिले तक पहुंच गई है। शुक्रवार सुबह सात बजे EOW-ACB की टीम ने व्यापारी जग बग्गा और वैभव गोलछा के ठिकानों पर दबिश दी। व्यापारियों के लालबाग और सनसिटी स्थित आवास में जांच चल रही है।

कौन हैं दोनों व्यापारी? जग बग्गा होटल, ऑटो मोबाइल और कृषि के कारोबार से जुड़े हुए हैं। वहीं वैभव गोलछा का मुख्य कारोबार मेटल्स और रेत खदान का रहा है। दोनों ही पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके सुपुत्र हरीश लखमा के करीबी रहे हैं। बताया जाता है कि सनसिटी में टीम ने सिक्योरिटी गार्ड का फोन बरामद करने के बाद दबिश देकर जांच शुरू की।