'मैडम ने एक भी क्लास नहीं ली', मोहला में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई ठप, गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल में जड़ा ताला

नईदुनिया प्रतिनिधि, मोहला। मोहला-मानपुर जिले के मोहला विकासखंड अंतर्गत ग्राम मचान्दूर स्थित पूर्व माध्यमिक शाला में आदिवासी बच्चों की शिक्षा के साथ हो रहे कथित खिलवाड़ के विरोध में बुधवार को ग्रामीणों का सब्र टूट गया। जून माह से विद्यालय में पढ़ाई ठप रहने से आक्रोशित पालकों ने स्कूल में तालाबंदी कर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में पदस्थ महिला शिक्षिका आशा धृतलहरें शिक्षा विभाग के कथित संरक्षण में मेडिकल अवकाश के नाम पर फिट-अनफिट का खेल खेल रही हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। एक दिन ज्वाइनिंग, फिर महीनों छुट्टीग्रामीणों के अनुसार युक्ति, युक्तिकरण के तहत 16 जून 2025 को ज्वाइनिंग देने के बाद शिक्षिका ने नियमित रूप से विद्यालय में पढ़ाई नहीं कराई।

आरोप है कि वह तीन-तीन महीने का मेडिकल अवकाश लेती रहीं। ज्वाइनिंग के लिए केवल एक दिन स्वयं को फिट बताकर कार्यालय पहुंचती हैं और अगले ही दिन फिर मेडिकल छुट्टी लेकर विद्यालय से नदारत हो जाती हैं। हालात ऐसे बन गए कि ग्रामीणों को हर घर से 100 रुपये चंदा कर गांव से ही एक शिक्षक की व्यवस्था करनी पड़ी, ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी तरह चल सके। छात्र बोले- तीन बार आईं, एक भी कक्षा नहीं लीविद्यालय की आठवीं कक्षा के छात्र गोपेश कुमार ने बताया कि अब तक मैडम केवल तीन बार स्कूल आई हैं और किसी भी कक्षा का संचालन नहीं किया गया। दस्तावेजों के अनुसार शिक्षिका 1 अक्टूबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक मेडिकल अवकाश पर रहीं। 13 जनवरी को एक दिन के लिए जॉइनिंग दी और अगले ही दिन पुनः मेडिकल छुट्टी लेकर विद्यालय नहीं पहुंचीं।