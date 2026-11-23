नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। छोटी बहन की सहेली के घर आने-जाने के दौरान बने भरोसे का फायदा उठाकर सोने-चांदी के जेवरात चोरी करने वाली 21 वर्षीय युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने घर में मौजूद छोटी बहन और उसकी सहेली को सामान लेने के बहाने स्कूटी से पुराने बस स्टैंड भेज दिया। दोनों के बाहर जाते ही वह अलमारी में रखे करीब 2.20 लाख रुपये के जेवरात लेकर फरार हो गई। साइबर सेल और सिटी कोतवाली की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर मामले का खुलासा किया है।

सामान लेने के बहाने घर से बाहर भेजा पुलिस के अनुसार, लखोली बैगापारा निवासी प्रार्थिया ने छह नवंबर को सिटी कोतवाली में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 18 अक्टूबर को सुबह करीब 10 बजे घर की अलमारी में रखी चांदी की पायल, राजाबाड़ा पायल, सोने का लॉकेट, तीन जोड़ी सोने के टॉप्स सहित अन्य जेवरात चोरी हो गए थे, जिनकी कीमत करीब 2.20 लाख रुपये है। पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस को शंकरपुर शिवानंद चौक निवासी श्रेया रानी भीमगंज (21 वर्ष) पर संदेह हुआ।