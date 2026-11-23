नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। शातिर ठग अंबेडकर उर्फ दीपक टंडन की ठगी का नेटवर्क अब उसकी डायरियों से खुलने लगा है। पुलिस ने दीपक टंडन के कब्जे और उससे जुड़े ठिकानों से एक लाल डायरी समेत कुल सात डायरियां जब्त की हैं। इन डायरियों में पैसे देने और लेने वालों के नाम के साथ लेनदेन का पूरा हिसाब दर्ज है। खास बात यह है कि इनमें पुलिस अधिकारियों समेत कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। दिनभर में किस व्यक्ति से कितनी रकम मिली, किसे कितने रुपये दिए गए और कहां-कहां पैसा खर्च किया गया, इसका हिसाब रखने के लिए अलग-अलग डायरियां बनाई गई थीं। पुलिस अब इन डायरियों में दर्ज नामों और लेनदेन की पड़ताल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क में कौन-कौन शामिल था और ठगी की रकम किन लोगों तक पहुंची।

लाल डायरी से खुलेगा लेनदेन का सच पुलिस के लिए लाल डायरी सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मानी जा रही है। इसमें दर्ज नामों और रकम का मिलान दीपक के बैंक खातों, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों से किया जा रहा है। जिन लोगों के नाम डायरियों में मिले हैं, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि डायरी में नाम दर्ज होने मात्र से किसी की संलिप्तता साबित नहीं होती, इसलिए लेनदेन की वास्तविकता और भूमिका की बारीकी से जांच की जा रही है।