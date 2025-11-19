मेरी खबरें
    राजनांदगांव में माओवादियों और सुरक्षाबलों की मुठभेड़ में एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी

    छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से गोली में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान मपी हॉक फोर्स के एसआई था। माओवादियों को 3 राज्यों की फोर्स ने घेर लिया है। ऑपरेशन जारी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 01:02:17 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 01:38:28 PM (IST)
    1. एमएमसी जोन में माओवादियों से मुठभेड़, एमपी के एसआई बलिदान
    2. तड़के घायल हुए थे, डोंगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था
    3. क्षेत्र में ऑपरेशन जारी, तीन राज्यों के जवानों ने माओवादियों को घेरा

    नईदुनिया प्रतनिधि, राजनांदगांव: छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश की सीमा पर बोरतालाव क्षेत्र से लगे कनघुर्रा जंगल में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुधवार की तड़के घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों ओर से गोलिबारी हुई है। इसमें एमपी हॉक फोर्स के एसआई आशीष शर्मा बलिदान हो गए हैं। वे बालाघाट जिले के किनी चौकी में प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। आईजी अभिषेक शांडिल्य ने इसकी पुष्टि की है। घायल जवान को सुबह आठ बजे के लगभग अस्पताल लाया गया था।

    इलाके में अब भी ऑपरेशन जारी होने की सूचना है और मौक़े पर तीनों राज्यों के आइजी, एसपी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। जानकारी मिल रही ही कि एमएमसी (महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़) जोन में माओवादियों की मौजूदगी की इंटेलिजेन्स की रिपोर्ट पर सीमा में ज्वाइंट आपरेशन शुरू किया गया था। तीनों जिले की फोर्सस इसमें शामिल है।


    जानकारी है कि फोर्सस ने मंगलवार-बुधवार की दरमयानी ही ऑपरेशन शुरू किया था। कनघुर्रा के घने जंगल में चारों ओर से घिरे माओवादियों ने सुरक्षा बालों पर फायरिंग कर दी। अंधेरे में माओवादियों की गोली का शिकार हुए मध्यप्रदेश के पुलिस अधिकारी को सुबह डोंगरगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    बताया जा रहा है कि कनघुर्रा के जंगल में सुरक्षा बल बड़ी कार्रवाई की ओर बढ़ रही है। क्षेत्र में मौजूद माओवादियों के खात्मे के लिए तीन राज्यों के सुरक्षा बल ने चारों ओर से घेर रखा है।

    राजनांदगांव रेंज आइजी ने इस घटना को लेकर बताया, जानकारी मिल रही ही कि एमएमसी (महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़) जोन में माओवादियों की मौजूदगी की इंटेलिजेन्स की रिपोर्ट पर सीमा में ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया था। सुबह दोनों ओर से घिरे माओवादियों ने सुरक्षा बालों पर फायरिंग कर दी।

