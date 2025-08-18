CG Road Accident: हाईवे पर दर्दनाक हादसा, नौ मवेशियों को अज्ञात वाहन ने रौंदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: शहर से लगे नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह इंदामरा के पास एक अज्ञात ट्रक ने आधा दर्जन से अधिक मवेशियों को चपेट में लें लिया। इसी दौरान पुलिस लाइन के पास भी एक कार चालक ने सड़क किनारे बैठे मवेशियों को रौंद दिया। इन दोनों घटनाओं में कुल नौ मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई।

मौके पर पहुंचे अधिकारी हादसे के बाद हाईवे किनारे मवेशियों के शव पड़े मिले। घटना की जानकारी मिलते ही सुबह कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, सीएसपी पुष्पेंद्र नायक और पशु चिकित्सा विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे। कलेक्टर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और भविष्य में इन्हें रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी।