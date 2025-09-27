मां बम्लेश्वरी के दर्शन करके लौट रहे 2 युवकों की एक्सीडेंट में मौत, बाइक और पिकअप ट्रक में आमने-सामने की टक्कर

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। डोंगरगढ़ क्षेत्र के मुंदगांव के पास शनिवार सुबह करीब 10 बजे मालक वाहक और स्पोर्टस बाइक में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब टाटा योद्धा मालवाहक वाहन और मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

मृतक युवक डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी देवी के दर्शन कर अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मुंदगांव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार मालवाहक वाहन ने उनकी बाइक को ठोकर मार दी। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। लेकिन घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही दोनों युवकों की जान जा चुकी थी।

मृतकों की पहचान अमित साहनी (निवासी कृष्णा नगर) और सचिन यादव (निवासी कुरूद, भिलाई) के रूप में हुई है। दोनों की उम्र लगभग 22 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। भाग निकला वाहन चालक घटना के बाद मालवाहक वाहन का चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। फरार चालक की तलाश के लिए पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्रों में दबिश दी जा रही है। यह भी पढ़ें- Raipur Plant Accident: उत्पादन और निर्माण एक साथ होना बना 6 मौतों का कारण, एजेंसियां करेंगी जांच स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि इस सड़क मार्ग पर वाहनों की रफ्तार पर कोई नियंत्रण नहीं है और पुलिस की गश्त भी नाममात्र की ही होती है। ऐसे में इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों की मांग है कि इस मार्ग पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए उचित इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके।