राजनांदगांव में गोवंश का कटा सिर मिलने पर बवाल, हिंदू संगठनों ने किया कोतवाली का घेराव, सर्विस रोड पर लगाया जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। शहर के गौरीनगर तालाब में गोवंश का सिर कटा मिलने के मामले ने शुक्रवार को तूल पकड़ लिया। संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जानकारी मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू संगठनों के पदाधिकारी सिटी कोतवाली पहुंच गए।

यहां उन्होंने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और सर्विस रोड पर जाम लगा दिया। इसके चलते सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति निर्मित हो गई। प्रदर्शनकारी मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए संदिग्ध युवक को फांसी देने की मांग पर अड़े रहे।