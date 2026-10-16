मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

राजनांदगांव में गोवंश का कटा सिर मिलने पर बवाल, हिंदू संगठनों ने किया कोतवाली का घेराव, सर्विस रोड पर लगाया जाम

संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जानकारी मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू संगठनों के पदाधिकारी सिटी कोतवाली पहुंच ग...और पढ़ें

By Rohit DewanganEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 10:20:34 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 10:20:34 PM (IST)
राजनांदगांव में गोवंश का कटा सिर मिलने पर बवाल, हिंदू संगठनों ने किया कोतवाली का घेराव, सर्विस रोड पर लगाया जाम
हिंदू संगठनों ने किया कोतवाली का घेराव।

HighLights

  1. संदिग्ध से पूछताछ की खबर मिलते ही सड़क पर हिंदू संगठन
  2. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े प्रदर्शनकारी
  3. बजरंग दल व वीएचपी कार्यकर्ताओं ने की फांसी देने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। शहर के गौरीनगर तालाब में गोवंश का सिर कटा मिलने के मामले ने शुक्रवार को तूल पकड़ लिया। संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जानकारी मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू संगठनों के पदाधिकारी सिटी कोतवाली पहुंच गए।

यहां उन्होंने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और सर्विस रोड पर जाम लगा दिया। इसके चलते सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति निर्मित हो गई। प्रदर्शनकारी मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए संदिग्ध युवक को फांसी देने की मांग पर अड़े रहे।


संदिग्ध को हिरासत में लेने के बाद बढ़ा आक्रोश

कोतवाली थाना क्षेत्र के गौरीनगर तालाब में दो दिन पहले गोवंश का सिर कटा मिलने की घटना सामने आई थी। घटना के बाद से ही हिंदू संगठनों में आक्रोश था। संगठनों ने प्रदर्शन कर दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। पुलिस भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटी हुई थी।

यह भी पढ़ें- CG Weather: बस्तर समेत कई जिलों में अगले 5 दिनों तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं के आसार, मौसम विभाग की चेतावनी

कोतवाली का घेराव, सर्विस रोड पर लगाया जाम

शुक्रवार को पुलिस द्वारा एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की सूचना सामने आई। इसके बाद हिंदू संगठनों के पदाधिकारी सिटी कोतवाली पहुंच गए और घेराव कर दिया। प्रदर्शन के दौरान सर्विस रोड पर भी जाम लगा दिया गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

प्रदर्शनकारियों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। साथ ही संदिग्ध युवक को फांसी देने की मांग उठाई। मामले में पुलिस की जांच जारी है। हालांकि, संदिग्ध युवक की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।