सुकमा में ईसाई बने 47 परिवारों की घर वापसी, कार्यक्रम में 40 गांवों के 3 हजार लोग हुए शामिल

नईदुनिया न्यूज, सुकमा। सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड क्षेत्र के जान गोलापल्ली में दोरला समाज का पटेल–पुजारी चर्चा परिचर्चा सम्मेलन हुआ। इसमें समाज से अलग होकर ईसाई बने 47 परिवारों की समाज में दोबारा वापसी कराई गई। मंच पर सम्मान के साथ उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया गया।

सम्मेलन में 9 पंचायतों के 40 गांवों से आए लगभग 3,000 परिवारों ने सहभागिता कर सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का परिचय दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं ने कहा कि दोरला समाज की पारंपरिक संस्कृति, रीति-रिवाज और सामाजिक व्यवस्था सशक्त है। इसके बावजूद अन्य संस्कृतियों की ओर बढ़ता आकर्षण चिंताजनक है। समाज को अपनी जड़ों की ओर लौटने और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।