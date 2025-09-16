छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी : माओवादी बोले- छोड़ेंगे हथियार, युद्धविराम को तैयार

नईदुनिया न्यूज, सुकमा। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। पहली बार नक्सली संगठन ने हथियारबंद संघर्ष छोड़ने की बात कही है। लगातार चल रही कार्रवाई के बाद नक्सली संगठन ने प्रेस रिलीज जारी की है। इसमें दावा किया गया है कि संगठन हथियार छोड़कर शांतिवार्ता के लिए तैयार है। हालांकि, इसके लिए उन्होंने शर्त रखी है कि पहले सरकार सीजफायर की घोषणा करे।

संगठन की केंद्रीय समिति से जारी पत्र जो लेटर वायरल हो रहा है, वह कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की तरफ से जारी किया गया है। खास बात यह है कि इस तरह का पत्र पहली बार माओवादी संगठन की केंद्रीय समिति ने जारी किया है। यह पत्र 15 सितंबर को लिखा गया था और अब सामने आया है।