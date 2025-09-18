मेरी खबरें
    Maoist Encounter: सुकमा में मुठभेड़ के दौरान 5 लाख की इनामी महिला माओवादी ढेर

    सुकमा में सुरक्षाबल के जवानों ने 5 लाख की इनामी माओवादी को मुठभेड़ में मार गिराया है। जवानों ने सूचना के आधार पर गुरुवार सुबह जिले के पश्चिमी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। जिस दौरान माओदियों से मुठभेड़ में जवानों को यह सफलता हाथ लगी है।

    By Satish Chandak
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 01:16:52 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 01:17:54 PM (IST)
    5 लाख की इनामी माओवादी ढेर (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. सुरक्षा बलों के मुठभेड़ में एक माओवादी ढेर
    2. सुकमा में 5 लाख की इनामी माओवादी की मौत
    3. सुचना के आधार पर जवानों ने चलाया ऑपरेशन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा: बस्तर संभाग में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान में सुरक्षाबल के जवानों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षाबल के जवानों ने माओवादी मुठभेड़ में 5 लाख की इनामी महिला माओवादी को ढेर कर दिया है, जिसका शव जिला मुख्यालय लाया गया है।

    जानकारी के अनुसार, जिले के पश्चिमी पहाड़ी जंगलों में माओवादियों के छिपे होने की सुरक्षाबल के जवानों को सूचना मिली थी। जिसके आधार पर गुरुवार को जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जवानों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग होती रही। जिसमें जवानों के हाथ यह सफलता लगी है। मुठभेड़ के बाद मौके से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं।

    बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान दो माओवादी ढेर

    बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में बुधवार को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच दोपहर तीन बजे से मुठभेड़ जारी रही। सुरक्षा बलों ने माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मुठभेड़ स्थल पर रुक-रूक कर फायरिंग हुई, जिसमें अब तक दो माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं।

    यह भी पढ़ें- आज तक माओवादी लगाते थे, अब पुलिस ने लगाए पोस्टर, Wanted माओवादियों के खिलाफ लोगों से मांगी मदद

    मुठभेड़ स्थल से 01 नग .303 रायफल, 01 नग बीजीएल लांचर, विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सल संबंधी सामान भी जब्त किया गया। सुरक्षा बलों ने फिलहाल मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल जवानों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारी साझा नहीं की है, ताकि ऑपरेशन में लगे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है और पूरा होने के बाद जानकारी दी जाएगी।

    यह भी पढ़ें- दहशत में आए माओवादी नेता, भूपति ने लेटर लिखकर कहा- 'हथियार उठाना भूल थी'

    गौरतलब है कि सरकार की ओर से माओवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल और शासन की ओर से लगातार इस दिशा में काम जारी है। इस साल अब तक 1500 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं अब कर 400 से अधिक माओवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही अपने अभियानों के दौरान कई शीर्ष माओवादी नेताओं को मौत के घाट भी उतारा जा चुका है।

