छत्तीसगढ़ में CRPF के 4 जवान झुलसे, 2 गंभीर... विस्फोटक को नष्ट करते समय हुआ ब्लास्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोंटा। एलामडगु कैंप के पास गुरुवार को विस्फोटकों के सुरक्षित विनष्टीकरण के दौरान हुए हादसे में सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स) के चार जवान घायल हो गए। इनमें दो की हालत गंभीर बताई गई है।

सुरक्षा मानकों के तहत प्रक्रिया के दौरान हुआ ब्लास्ट

पुलिस के अनुसार, पिड़मेल, डब्बाकोंटा, कोलाईगुड़ा और एलामडगु कैंपों में रखे अनुपयोगी व शेष विस्फोटकों के सुरक्षित विनष्टीकरण के लिए जगदलपुर से एम्युनिशन टेक्नीशियन (एटीटी) टीम एलामडगु कैंप पहुंची थी। थाना भेज्जी क्षेत्र में कैंप से करीब 200 मीटर दूर बोदराजपदर नाला के पास सुरक्षा मानकों के तहत विनष्टीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान एक विस्फोटक का अंश उड़कर पास में गिरा और ब्लास्ट हो गया।