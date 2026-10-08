छत्तीसगढ़ में CRPF के 4 जवान झुलसे, 2 गंभीर... विस्फोटक को नष्ट करते समय हुआ ब्लास्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोंटा। एलामडगु कैंप के पास गुरुवार को विस्फोटकों के सुरक्षित विनष्टीकरण के दौरान हुए हादसे में सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स) के चार जवान घायल हो गए। इनमें दो की हालत गंभीर बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, पिड़मेल, डब्बाकोंटा, कोलाईगुड़ा और एलामडगु कैंपों में रखे अनुपयोगी व शेष विस्फोटकों के सुरक्षित विनष्टीकरण के लिए जगदलपुर से एम्युनिशन टेक्नीशियन (एटीटी) टीम एलामडगु कैंप पहुंची थी। थाना भेज्जी क्षेत्र में कैंप से करीब 200 मीटर दूर बोदराजपदर नाला के पास सुरक्षा मानकों के तहत विनष्टीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान एक विस्फोटक का अंश उड़कर पास में गिरा और ब्लास्ट हो गया।
हादसे में एटीटी टीम के एएसआई एमके तिवारी और 50वीं वाहिनी सीआरपीएफ के एएसआई अनीश खान को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं एटीटी के निरीक्षक अमरनाथ मिश्रा और 50वीं वाहिनी के प्रधान आरक्षक कुलदीप राज को सामान्य चोटें आई हैं।
घटना के तत्काल बाद चारों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद शासकीय अस्पताल कोंटा भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। गंभीर रूप से घायल जवानों को आवश्यकतानुसार उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर करने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
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