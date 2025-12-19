चुनावी डेटा में बड़ा बदलाव... सुकमा में करीब 33 हजार मतदाताओं के नाम कटने की आशंका, 6 हजार को मिलेगा नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा। 18 दिसंबर तक SIR सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इस सर्वे में आए आंकड़ों पर अगर अंतिम मुहर लग जाएगी तो ​कोंटा विधानसभा की चुनावी तस्वीर ही बदल जाऐगी। रिर्पोट के मुताबिक कोंटा विधानसभा में कुल मतदाताओं का 18.15 फीसदी यानी कि 33557 ऐसे है जिनका नाम कटने की पुरी आशंका है। साथ ही 6581 ऐसे नाम है जिनको एक और मौका दिया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा दोरनापाल सेक्टर के मतदाता है क्योंकि 2005 में सल्वा जुडूम के दौरान सबसे ज्यादा इसी इलाके के मतदाता दूसरे प्रदेशों में जाकर बस गए है। 23 दिसंबर को प्रकाशन होगा और आगामी 22 जनवरी तक दावा आपत्ति ली जाएगी।

33 हजार मतदाताओं के नाम कटने की आशंका जिले के कोंटा, सुकमा और छिन्दगढ़ के सभी सेक्टरों में SIR का काम पूरा हो चुका है। 18 दिसंबर तक सर्वे पूरा कर रिर्पोट लगभग आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक जिले में कुल 1,85,060 मतदाता है। 2003 के सर्वे में इन मतदाताओं मे से 33,597 ऐसे मतदाता पाए गए जो घरों में नहीं है या तो दूसरे जगह चले गए है या फिर मृत है। इन मतदाताओं के नाम कटने की पुरी आशंका है। क्योंकि इनका नाम ड्राप सूची में भी नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो कोंटा विधानसभा की चुनावी तस्वीर पुरी तरह बदल जाएगी। इसके अलावा 6581 ऐसे मतदाता है ​जो घरों में नहीं मिले है।