नईदुनिया न्यूज, सुकमा। जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र के रासापल्ली और गुण्डराजगुड़ेम के जंगल-पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया हथियार और विस्फोटक सामग्री का डंप बरामद किया है। डंप से आठ देशी हथियार, विभिन्न रायफलों के 229 जिंदा कारतूस, एक टिफिन आइईडी, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और अन्य नक्सली उपयोग की सामग्री मिली है। आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार, 25 नवंबर को जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने चिंतलनार थाना क्षेत्र के गुण्डराजगुड़ेम और रासापल्ली के जंगल-पहाड़ी इलाके में एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग अभियान चलाया था। इस दौरान रासापल्ली के जंगल में नक्सलियों द्वारा पहले से छिपाकर रखा गया डम्प मिला। टीम ने सघन तलाशी लेकर वहां रखी सामग्री बरामद की।