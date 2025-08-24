सुकमा में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद

नईदुनिया न्यूज सुकमा। माओवादियों के खिलाफ सुरक्षाबल के जवानों का ऑपरेशन जारी है। सूचना के आधार पर सर्चिंग के लिए निकली सुरक्षाबल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। माओवादियों का छुपाया हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसमें कंट्रीमेड हथियार और विस्फोटक सामग्री शामिल है। सभी जवान बरामद सामग्री लेकर सुरक्षित वापस कैंप लौटे, खबर की पुष्टि एसपी किरण चव्हाण ने की।

जिले के मेटागुडा कैंप से कोबरा 203 और 241 बस्तर बटालियन व जिला बल के जवान सर्चिंग पर बोटेलंका, इरापल्ली, कोईमेटा की पहाड़ियों में रवाना हुए। आसपास सर्चिंग के दौरान कोईमेंटा की पहाड़ियों में माओवादियों द्वारा छुपाए हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्वेश्य से माओवादियों ने छुपा रखा था, जिसमें कंट्रीमेड हथियार और बीजीएल (बैरल ग्रेनेड लॉन्चर) बरामद किया गया। माओवादियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सभी हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद कर जवान सुरक्षित वापस लौट आए।

ये हथियार हुए बरामद

कंट्रीमेड रायफल 01, बीजीएल लांचर 01 नग। बीजीएल लांचर बैरल 01 नग। यूएव्ही नेत्रा टूटा हूआ प्रोपेलर 01 नग। इलेक्ट्रिक होल्डर वेल्डिंग 01 नग। बैंच वाईस 01 नग। स्टील पाईप 02 नग। लोहे का छड़ 07 नग। लोहे का बेस प्लेट (लगभग 2 किग्रा.वाला) 45 नग। पोल एंगलर (लगभग 08 किग्रा.) 47 नग। आयरन क्लैंप (लगभग 01 किग्रा.) 480 नग। ग्राउंड सपोर्टर (लगभग 02 किग्रा) 35 नग। आयरन क्लैम्प्स (18’’) 31 नग। आयरन क्लैम्प्स (12’’) 09 नग। आयरन टी टाईप क्लैम्प्स (12’’) 01 नग। काला वर्दी 01 नग। एम्युनेशन पोच 01 नग। टूटी हुई इन्वर्टर बैटरी कैसिंग 01 नग। इलेक्ट्रिीक वायर लगभग 20 मीटर। इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशन बोर्ड।