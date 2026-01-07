छत्तीसगढ़ के सुकमा में 64 लाख रुपये के इनामी 26 हार्डकोर माओवादियों ने किया सरेंडर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बुधवार को 64 लाख रुपये के इनामी 26 हार्डकोर माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है। इसमें 7 महिला माओवादी भी शामिल हैं। आत्म समर्पित नक्सली माड़ डिविजन, पीएलजीए और जिले के अलग अलग इलाकों में थे सक्रिय। ये ओडिशा, सुकमा और माड़ क्षेत्र की कई घटनाओं में शामिल रहे थे। एसपी किरण चव्हाण ने कहा सभी सरेंडर माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बचे हुए माओवादियों से सरेंडर करने की अपील।