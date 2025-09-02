CG में CRPF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, विस्फोटक सामग्री के साथ तीन माओवादी गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज सुकमा: जिले के चिंतागुफा थानाक्षेत्र में सीआरपीएफ और जिला बल की संयुक्त टीम ने तीन माओवादियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उनके निशानदेही पर विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। सभी से पूछताछ किया गया इसके बाद न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार चिंतागुफा थानाक्षेत्र के पेंटापाड़ इलाके में माओवादियों की सूचना के बाद सीआरपीएफ और जिला की संयुक्त टीम को ऑपरेशन के लिए भेजा गया। जहां जवानों ने तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया। जिनकी शिनाख्त पोडियामी जोगा, माड़वी मासा और पोज्जा माड़वी के रूप में हुई।

उनके निशानदेही पर एक टिफिन बम, इलेक्ट्रॉनिक वायर, जिलेटिन रॉड, इलेक्ट्रिक पेंसिल सेल बरामद की गई। साथ ही सभी से पूछताछ की गई और न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेजा गया।

एक अन्य घटना में जिले के केरलापाल थानाक्षेत्र के माओवाद प्रभावित गांव सिरसट्टी में देर रात माओवादियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी, साथ ही कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट की। माओवादियों ने ग्रामीणों पर पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाया है। इधर सूचना मिलने के बाद मौके के लिए पुलिस रवाना हुई है।

जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात ग्रामीण वेशभूषा में एक दर्जन माओवादी सिरसट्टी पंचायत के नंदा पारा पहुंचे। जहां उन्होंने ग्रामीण पदाम पोज्जा और पदाम देवेंद्र की हत्या कर दी। वही कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की है। इन ग्रामीणों पर माओवादियों ने मुखबिरी का आरोप लगाया है। वही सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की तस्दीक कर रही है।