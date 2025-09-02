मेरी खबरें
    CG Crime News: पीड़िता का पति देवानंद निर्मलकर दहेज में मोटरसाइकिल न लाने पर उसे प्रताड़ित करता था। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान भी जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता और परेशान करता था।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 11:49:46 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 11:52:30 AM (IST)
    CG Crime: दहेज में बाइक न मिलने पर पति करता था प्रताड़ित, फांसी पर झूली नवविवाहिता; तीन महीने पहले हुई थी शादी
    CG में तीन माह में ही नवविवाहिता ने की खुदकुशी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: थाना सरस्वती नगर क्षेत्र के कोटा कालोनी में नवविवाहिता महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग जांच के बाद मृतका के पति पर दहेज प्रताड़ना और शारीरिक शोषण के आरोपों में अपराध दर्ज किया है। दहेज में बाइक नहीं लाने की वजह से लगातार मांग की जा रही। महिला को प्रताणित किया जा रहा था।

    पोस्टमार्टम में पता चला मौत का कारण

    पुलिस के अनुसार, मृतका सरस्वती निर्मलकर (30) पति देवानंद निर्मलकर निवासी कोटा कालोनी ने 23 अगस्त की रात 10 बजे से 24 अगस्त की सुबह 4 बजे के बीच अपने किराए के कमरे में चुनरी से पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका नवविवाहिता होने से पंचनामा कार्रवाई दंडाधिकारी एवं सीन आफ क्राइम यूनिट रायपुर द्वारा की गई। शव का पोस्टमार्टम एम्स रायपुर में कराया गया, जिसमें मृत्यु का कारण हैंगिंग बताया गया। मर्ग जांच नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक की ओर से की गई।

    मोटरसाइकिल के लिए पति करता था प्रताड़ित

    जांच में सामने आया कि मृतका का पति देवानंद निर्मलकर दहेज में मोटरसाइकिल न लाने पर उसे प्रताड़ित करता था। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान भी जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता और प्रताड़ित करता था। मृतका के परिजनों माता बैशाखीन बाई निर्मलकर, पिता जगदीश निर्मलकर, बहन नीलम निर्मलकर एवं भाई कमलेश निर्मलकर ने भी अपने कथन में यही आरोप लगाए। वहीं पति, ससुर और देवर से पूछताछ में भी सरस्वती पर प्रताड़ना की पुष्टि हुई।

    सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी शादी

    सरस्वती और आरोपित पति की शादी चार मई 2025 को सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी। शादी में सरस्वती के परिजनों ने अपनी हैसियत अनुसार घरेलू सामान दिया था। शादी के बाद से ही पति की ओर से दहेज को लेकर विवाद और प्रताड़ना की बात सामने आई। करीब तीन माह के भीतर ही पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपित पति देवानंद निर्मलकर के अपराध कायम किया है।

