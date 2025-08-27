Sukma: स्कूल में 426 बच्चों को जहर देने वाला शिक्षक गिरफ्तार, पुलिस ने पूछताछ में उगलवाई 'काली करतूत' की वजह

नईदुनिया सुकमा। जिले के पाकेला पोटाकेबिन में अध्यनरत 426 बच्चों के खाने में फिनाइल जहर मिलाने वाले मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। पुछताछ के बाद शिक्षक धनंजय साहू को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। खाने में जहर मिलाने के पीछे अधीक्षक और शिक्षक के बीच आपसी रंजिश होना बताया जा रहा है। पिछले एक साल से एक-दूसरे के बीच रंजिश चल रही थी। संस्थान को बदनाम करने और अधीक्षक को हटाने के लिए शिक्षक ने ऐसा किया।

पोटाकेबिन में अध्यनरत 426 बच्चों के खाने में जहर मिलाने की घटना में पुलिस ने शिक्षक धनंजय साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सूत्रों की मानें तो शिक्षक धनजंय साहू और अधीक्षक दुजल पटेल के बीच पिछले एक साल से रंजिश चल रही है। पिछले साल धनजंय साहु पाकेला पोटाकेबिन के अधीक्षक थे, उस समय एक छात्र को साहू ने पीट दिया था, जिससे छात्र के कान का पर्दा फट गया था।