Sukma: स्कूल में 426 बच्चों को जहर देने वाला शिक्षक गिरफ्तार, पुलिस ने पूछताछ में उगलवाई 'काली करतूत' की वजह

नईदुनिया सुकमा। जिले के पाकेला पोटाकेबिन में अध्यनरत 426 बच्चों के खाने में फिनाइल जहर मिलाने वाले मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। पुछताछ के बाद शिक्षक धनंजय साहू को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। खाने में जहर मिलाने के पीछे अधीक्षक और शिक्षक के बीच आपसी रंजिश होना बताया जा रहा है। पिछले एक साल से एक-दूसरे के बीच रंजिश चल रही थी। संस्थान को बदनाम करने और अधीक्षक को हटाने के लिए शिक्षक ने ऐसा किया।
पोटाकेबिन में अध्यनरत 426 बच्चों के खाने में जहर मिलाने की घटना में पुलिस ने शिक्षक धनंजय साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सूत्रों की मानें तो शिक्षक धनजंय साहू और अधीक्षक दुजल पटेल के बीच पिछले एक साल से रंजिश चल रही है। पिछले साल धनजंय साहु पाकेला पोटाकेबिन के अधीक्षक थे, उस समय एक छात्र को साहू ने पीट दिया था, जिससे छात्र के कान का पर्दा फट गया था।
उसके बाद साहू को हटाकर पटेल को अधीक्षक बना दिया गया। उस दिन के बाद से दोनों के बीच रंजिश पैदा हो गई। बताया जाता है कि जिस दिन फिनाइल मिलाया गया उस दिन सुबह धनंजय साहू पोटाकेबिन परिसर के भीतर अपने घर के सामने वाहन पार्किग के लिए शेड बना रहे थे। जिसके निर्माण पर अधीक्षक ने रोक लगा दी तो उससे गुस्सा होकर धनंजय साहू ने अधीक्षक से बदला लेने और हटाने के लिए बच्चों के खाने में फिनाइल जहर मिला दिया। इस मामले में हाईकोट की टिप्पणी के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने कार्रवाई और तेज कर दी, जहां अधीक्षक, अनुदेशक समेत करीब 15 लोगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने पाकेला पोटाकेबिन में एक और कारवाई की, जिसमें शिक्षक धनंजय साहू को निलंबित किया गया। वहीं अधीक्षक दुजल पटेल को हटा दिया गया और समग्र शिक्षा में अटैच कर दिया गया। वहीं सहायक अधीक्षक गौतम कुमार ध्रुव को भी हटाकर माध्यमिक शाला में अटैच कर दिया गया। अब अधीक्षक के रूप में भवन सिंह मंडावी को नियुक्त किया गया।
यह भी पढ़ें- मुर्गी की मौत का बदला लेने के लिए युवक ने आठ कुत्तों को दिया जहर, तीन की मौत से हड़कंप
पोटाकेबिन मामले में शिक्षक धनंजय साहू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पुछताछ कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। - रोहित शाह आईपीएस एएसपी
बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। देवेश कुमार ध्रुव कलेक्टर