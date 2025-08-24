मुर्गी की मौत का बदला लेने के लिए युवक ने आठ कुत्तों को दिया जहर, तीन की मौत से हड़कंप

मेरी खबरें
    श्चिम बंगाल के आसनसोल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी मुर्गी की मौत का बदला लेने के लिए आठ निर्दोष कुत्तों को जहर देकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 04:02:17 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 04:02:17 AM (IST)
    एजेंसी, आसनसोल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी मुर्गी की मौत का बदला लेने के लिए आठ निर्दोष कुत्तों को जहर देकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की।

    तीन कुत्तों की मौके पर मौत

    जानकारी के मुताबिक, विकास मंडल नामक युवक की मुर्गी को एक आवारा कुत्ते ने मार डाला। इससे गुस्से में आकर उसने शुक्रवार रात को कुत्तों को जहर मिला हुआ खाना खिला दिया। इसके चलते तीन कुत्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो कुत्तों की हालत गंभीर है और तीन कुत्ते लापता बताए जा रहे हैं।

    बदले की भावना से दिया जहर

    स्थानीय पशु प्रेमी सुमित ने हीरापुर थाने और आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्त को घटना की जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास ने बदले की भावना से यह घिनौना काम किया और पहले से धमकी भी दी थी कि वह सभी कुत्तों को खत्म कर देगा।

    पशु प्रेमियों का गुस्सा, पुलिस जांच में जुटी

    घटना के बाद आक्रोशित पशु प्रेमियों ने हीरापुर थाने का घेराव किया और आरोपित की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। हीरापुर थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपित को पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

