मुर्गी की मौत का बदला लेने के लिए युवक ने आठ कुत्तों को दिया जहर, तीन की मौत से हड़कंप

एजेंसी, आसनसोल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी मुर्गी की मौत का बदला लेने के लिए आठ निर्दोष कुत्तों को जहर देकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की।

तीन कुत्तों की मौके पर मौत जानकारी के मुताबिक, विकास मंडल नामक युवक की मुर्गी को एक आवारा कुत्ते ने मार डाला। इससे गुस्से में आकर उसने शुक्रवार रात को कुत्तों को जहर मिला हुआ खाना खिला दिया। इसके चलते तीन कुत्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो कुत्तों की हालत गंभीर है और तीन कुत्ते लापता बताए जा रहे हैं।