सुकमा में AK-47 थामने वाली महिला कमांडो डांडिया की धुन पर थिरकीं, SP की पहल पर पुलिस लाइन में गरबा का जश्न

नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा। हाथों में एके-47 लेकर नक्सल मोर्चे पर दुश्मनों का सामना करने वाली महिला कमांडो जब गरबा-डांडिया पर थिरकीं, तो माहौल में उत्साह और उमंग छा गई। कर्तव्य के मोर्चे पर अपनी बहादुरी का परिचय देने वाली इन महिला जवानों ने पहली बार गरबा-डांडिया में हिस्सा लेकर अपने हुनर का एक अलग रंग दिखाया।

एसपी मयंक गुर्जर की पहल पर पहली बार आयोजन जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर की पहल पर पहली बार एक दिवसीय गरबा-डांडिया आयोजन किया गया। इसमें लंबे समय से नक्सल मोर्चे पर तैनात रही महिला कमांडो और दुर्गा फाइटर की महिला जवानों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पुलिस परिवार की महिलाओं और बच्चों के साथ शहीद परिवारों की महिलाओं और बच्चों की भागीदारी ने आयोजन को खास बना दिया।