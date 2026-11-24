नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर : जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उमापुर-पण्डरीपानी चौक से जयपुर मिडिल स्कूल (कोरिया सीमा) तक करीब चार किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में कथित लापरवाही का मामला सामने आया है।

कांग्रेस का आरोप है कि सड़क के बीच मौजूद चालू विद्युत खंभों को हटाए बिना ही उनके चारों ओर सीसी सड़क की ढलाई कर दी गई। इससे निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता के साथ ही राहगीरों और ग्रामीणों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं।