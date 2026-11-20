नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर : चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र के जंगल से लगे गांवों में हाथियों के साथ अब तेंदुए की मौजूदगी भी ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। ताजा मामला ग्राम पंचायत मोहरसोप का है, जहां दिनदहाड़े तेंदुआ एक ग्रामीण की बकरी को उठाकर जंगल की ओर ले गया। घटना के बाद से ग्रामीणों में भय का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम मोहरसोप निवासी प्रकाश नारायण साहू 17 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे अपनी जमीन पर बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान जंगल की ओर से अचानक तेंदुआ आया और लाल रंग की एक गर्भवती बकरी को दबोचकर जंगल की ओर भाग गया। घटना इतनी तेजी से हुई कि ग्रामीण कुछ समझ पाते, इससे पहले ही तेंदुआ बकरी को लेकर ओझल हो गया। इसके बाद गांव के पंच एवं सरपंच को बुलाकर घटना का पंचनामा तैयार किया गया।