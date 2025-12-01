अस्पताल में लटका मिला ताला, महिला ने कार में बच्चे को दिया जन्म... CG के सूरजपुर में खुली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल

नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर: स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति सजगता का दावा सूरजपुर जिले के दूरस्थ विकासखंड ओड़गी के लांजित स्थित शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गलत साबित हुआ। रविवार सुबह लगभग दस बजे दर्द से कराह रही गर्भवती महिला को प्रसव कराने मोटरसाइकिल से लेकर पहुंचे ग्रामीण को अस्पताल में ताला लगा मिला। वहां से एक कार में ओड़गी ले जाते समय महिला ने नवजात को जन्म दे दिया।

बाद में डाक्टर के पहुंचने पर प्रसूता महिला व नवजात को अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। इन्टरनेट मीडिया में प्रसारित घटना की वीडियो ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। अस्पताल में ताला लगा मिला ओड़गी विकासखंड की ग्राम पंचायत लांजित के खाल पारा निवासी सुखलाल उरांव अपनी गर्भवती पत्नी संगीता को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद रविवार सुबह मोटरसाइकिल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लांजित पहुंचा। सुबह पौने दस बजे अस्पताल में ताला लगा मिला। वहां कोई स्टाफ नही था। महिला दर्द से कराह रही थी। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना बीएमओ ओड़गी और अधिकारियों को दी।

ओड़गी बीएमओ डाक्टर बंटी बैरागी के मुताबिक उन्होंने तत्काल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओड़गी लाने को कहा। इधर एक कार में बैठाकर गर्भवती महिला संगीता को ओड़गी ले जाया जा रहा था। उसी दौरान कार में ही महिला ने नवजात शिशु को जन्म दे दिया। उसी दौरान लांजित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आयुर्वेदिक डाक्टर आरके पटेल भी पहुंच गए। उन्होंने जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार शुरू कर दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ्य है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। वे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे है। पीएचसी में एक भी नियमित डाक्टर व कर्मचारी नहीं जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत लांजित स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। नईदुनिया की पड़ताल में पता चला कि इस अस्पताल में एक भी नियमित डाक्टर अथवा कर्मचारी नही है। स्टाफ की कमी से जूझ रहे इस अस्पताल में चिकित्सक के रूप में एक आयुर्वेदिक डाक्टर (संविदा) है। वही NHM से एक स्टाफ नर्स है। नियमित स्टाफ नही होने से यहां एनएचएम से एक फार्मासिस्ट, जीवनदीप समिति से एक वार्ड आया, एक आयुष्मान आपरेटर व एक कार्यालय सहायक रखा गया है। अस्पताल में नियमित डाक्टर अथवा स्टाफ के नही होने से राज्य सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किया जा रहा प्रचार प्रसार सवालों के घेरे में है।