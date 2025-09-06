मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को झूठे मामले में फंसाने और जान से मारने की धमकी

    छत्तीसगढ़ सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी और झूठे आरोप में फंसाने का मामले सामने आया है। रवि यादव की शिकायत पर पुलिस ने रविन्द्र यादव को हिरासत में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ प्रबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है।

    By Anang Pal Dixit
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 08:21:49 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 08:44:15 AM (IST)
    1. महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को जान से मारने की धमकी
    2. भटगांव पुलिस ने आरोपी रविन्द्र यादव के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की
    3. आरोपी ने मंत्री दंपती को 40-50 करोड़ रुपये के घोटाले में फंसाने धमकी दी

    नईदुनिया न्यूज, बिश्रामपुर: भटगांव विधायक व महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उनके स्वजनों को जान से मारने व करोड़ो के घोटाले के झूठे मामले में फंसा देने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मामले में भटगांव पुलिस ने आरोपित रविन्द्र यादव के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

    जानकारी के अनुसार, घटना की लिखित शिकायत ग्राम कसकेला निवासी रवि यादव (पिता शिवकेश्वर यादव) ने भटगांव थाने में की थी। शिकायत में बताया गया कि 21 अगस्त की शाम को ग्राम कसकेला के अटल चौक के समीप गांव के ही रविन्द्र यादव (पिता गुलकेश्वर यादव) ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े औरउनके पति ठाकुर राजवाड़े पर अमर्यादित टिप्पणी कर 40 - 50 करोड़ के घोटाले में फंसा देने के साथ ही जान से मार देने की धमकी दी गई थी।

    धमकी देने वाले आरोपी ने मंत्री दंपती को 40-50 करोड़ रुपये के घोटाले में फंसाने की भी बात कही। शिकायतकर्ता भी धमकी से भयभीत है। शिकायत की पुष्टि करते हुए भटगांव थाना प्रभारी सरफराज फिरदौसी ने बताया कि आरोपी रविन्द्र यादव को हिरासत में लेकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

    बता दें कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में लक्ष्मी राजवाड़े एकमात्र महिला मंत्री हैं। लक्ष्मी राजवाड़े के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। वह सूरजपुर जिले के भटगांव से विधायक हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पारसनाथ राजवाड़े को हराकर जीत हासिल की थी। लक्ष्मी राजवाड़े वर्तमान केबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं। वह पहली बार की विधायक हैं। जिन्हें पहली ही बार में मंत्री पद प्राप्त हुआ है।

