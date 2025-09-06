CG News: गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में नहाने गए पुलिसकर्मियों के 3 नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: गणपति विसर्जन के दौरान तालाब में नहाने के लिए गए पुलिसकर्मियों के तीन नाबालिग बच्चें की पानी में डूबने से मौत हो गई। तीनों को पानी से बाहर निकाल अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया।
मामला सिविल लाइन थाना रामपुर पुलिस अंतर्गत रिसदी क्षेत्र में हुआ। बालको रोड में लालपुर एवं रिसदी के बीच तालाब है। बताया जा रहा है कि घटना शाम 5.30 बजे की है। पुलिस लाइन में निवासरत राजेश्वर ठाकुर का पुत्र युवराज सिंह ठाकुर 9 वर्ष, जोलसा लकड़ा का पुत्र आकाश लकड़ा 13 वर्ष तथा स्व अयोध्या जगत का पुत्र प्रिंस जगत 12 वर्ष शाम को नहाने के लिए तालाब गए थे।
तालाब में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करने आधा दर्जन से ज्यादा स्थान से समिति के सदस्य पहुंचे थे। लोगों का कहना है कि बच्चे भी विसर्जन के दौरान वहां दिखाई दिए। बाद में बच्चे नहाने के लिए नहाने के लिए दूसरी तरफ चले गए और नहाने के दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए और यह घटना हो गई।
जानकारी मिलने पर कुछ लोगों पानी में उतर कर बच्चे को बाहर निकाला। बाद में आनन- फानन में तीनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, पर तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यह खबर मिलते ही पुलिस कालोनी और स्वजन में शोक लहर दौड़ पड़ी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए।
अस्पताल पहुंचे पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने चर्चा करते हुए बताया कि तीनों बच्चे नहाने के लिए तालाब गए थे और गहरे पानी में समाने से उनकी मृत्यु हो गई। शव बाहर निकाल गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रिसदी तालाब काफी गहरा है। पहले भी यहां डूबने की घटनाएं हो चुकी हैं। फिर भी सुरक्षा की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई।
यह भी पढ़ें- सरगुजा में निर्दयी टीचर ने की हदें पार, दी ऐसी सजा कि बिगड़ गई तबीयत, चल रहा इलाज
बताया जा रहा है कि मृतक एक बच्चे प्रिंस जगत के पिता का पहले ही निधन हो चुका है और माता सीमा जगत पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर कार्यरत है। जबकि आकाश लकड़ा के पिता जोलसा लकड़ा हवलदार तथा युवराज सिंह का पिता राजेश्वर ठाकुर भी आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं और तीनों परिवार कोसाबाड़ी- रिसदी मार्ग में स्थित पुलिस लाइन में निवासरत है।