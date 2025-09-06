CG News: गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में नहाने गए पुलिसकर्मियों के 3 नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: गणपति विसर्जन के दौरान तालाब में नहाने के लिए गए पुलिसकर्मियों के तीन नाबालिग बच्चें की पानी में डूबने से मौत हो गई। तीनों को पानी से बाहर निकाल अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया।

मामला सिविल लाइन थाना रामपुर पुलिस अंतर्गत रिसदी क्षेत्र में हुआ। बालको रोड में लालपुर एवं रिसदी के बीच तालाब है। बताया जा रहा है कि घटना शाम 5.30 बजे की है। पुलिस लाइन में निवासरत राजेश्वर ठाकुर का पुत्र युवराज सिंह ठाकुर 9 वर्ष, जोलसा लकड़ा का पुत्र आकाश लकड़ा 13 वर्ष तथा स्व अयोध्या जगत का पुत्र प्रिंस जगत 12 वर्ष शाम को नहाने के लिए तालाब गए थे।