    सूरजपुर में बांग्लादेशी मजदूर होने की आशंका पर हंगामा, जांच में जुटी पुलिस

    

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 02:10:00 AM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 02:36:22 AM (IST)
    सूरजपुर में बांग्लादेशी मजदूर होने की आशंका पर हंगामा, जांच में जुटी पुलिस

    HighLights

    1. ब्रेड फैक्ट्री में बांग्लादेशी मजदूर होने की आशंका
    2. जानकारी पर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा
    3. पुलिस की पूछताछ में मजदूर पश्चिम बंगाल के निकले

    नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर: शहर के कोतवाली इलाके के पतरापारा पर्री स्थित एक ब्रेड फैक्ट्री में अप्रवासी बंगलादेशी मजदूरों के होने की आशंका को लेकर रविवार को ग्रामवासियों ने जमकर हंगामा मचाया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करा फैक्ट्री के आठ मजदूरों को थाना लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    इस घटना की शिकायत अधिवक्ता दिनेश साहू ने अवैध प्रवासियों को लेकर जारी टोल फ्री नंबर पर की थी। इधर बंगलादेशी अप्रवासियों की आशंका को लेकर ग्रामवासियो ने भी रविवार को दोपहर हंगामा मचाया।

    इसे लेकर पुष्टि करते हुए पुलिस ने बताया कि जगदंबा बेकरी की फैक्ट्री में बंगलादेशी मजदूरों के होने की शिकायत अधिवक्ता द्वारा की गई थी। ग्रामवासी भी आक्रोशित थे। पुलिस फैक्ट्री मालिक द्वारा काम करने 20 दिन पहले बुलाए गए आठ मजदूरों को थाना लाकर तस्दीक कर रही है।


    आठ मजदूरों में से 4 नाबालिग हैं। मजदूरों के बयान व आधार कार्ड के आधार पर वे पुरूलिया पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे है। इसकी पुलिस पुरूलिया पुलिस से तस्दीक करने का प्रयास कर रही है।

    प्राथमिक पुलिस जांच में चार मजदूरों के नाबालिग होना पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि फैक्ट्री मालिक द्वारा नाबालिग मजदूरों से मजदूरी कराई जा रही थी। ऐसे में संबंधित विभाग की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है।

    गौरतलब है कि पिछले कई महीनों में प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की जानकारी मिलती रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी लगातार संदिग्धों की जांच की जाती रही है। वहीं पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू के खिलाफ हो रही हिंसा के कारण भारत के लोगों में इसे लेकर आक्रोश है।

