सूरजपुर में एसईसीएल भटगांव क्षेत्र की मदननगर परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण पर विवाद, ग्रामीणों ने आजीविका संकट का हवाला दिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर: सूरजपुर जिले के एसईसीएल भटगांव क्षेत्र की प्रस्तावित मदननगर खुली खदान परियोजना को लेकर पुनर्वास की जमीन पर विवाद गहराने लगा है। परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रतापपुर तहसील के ग्राम खैराडीह और बरबसपुर में शासकीय भूमि चिह्नित किए जाने के बाद ग्रामीणों का विरोध सामने आने लगा है। खैराडीह में ग्रामीणों ने जमीन नहीं देने का प्रस्ताव ग्रामसभा में पारित किया है, वहीं बरबसपुर में भी विरोध के स्वर उभर रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व अभिलेखों में जमीन शासकीय दर्ज होने के बावजूद इन पर उनके पूर्वजों के समय से कब्जा है और वे लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं। इसके अलावा इन जमीनों में चारागाह और श्मशान जैसे उपयोगी स्थल भी शामिल हैं। ऐसे में जमीन पुनर्वास के लिए दिए जाने से उनकी आजीविका और सामाजिक जरूरतें प्रभावित होंगी।