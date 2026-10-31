सूरजपुर के ओड़गी में कालेज से सौ मीटर दूर शराब दुकान, विद्यार्थी परिषद ने खोला मोर्चा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर : ओड़गी में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब दुकान के संचालन को लेकर विद्यार्थियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शासकीय नवीन महाविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर संचालित अंग्रेजी शराब दुकान को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

दुकान को तत्काल अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग करते हुए परिषद ने अनुविभागीय दंडाधिकारी भैयाथान के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर तीन नवंबर को आंदोलन और चक्काजाम करने की चेतावनी दी है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि महाविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसे शैक्षणिक केंद्रों के इतने नजदीक शराब दुकान का संचालन विद्यार्थियों की सुरक्षा और शैक्षणिक वातावरण के लिहाज से उचित नहीं है। संस्थानों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मुख्य मार्ग के समीप शराब दुकान का संचालन कई तरह की असहज परिस्थितियां पैदा कर सकता है।