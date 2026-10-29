सूरजपुर: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 8 निरीक्षकों समेत 73 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर

नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर: जिले की कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा पुलिसिंग में कसावट लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जिले में जारी जंबो तबादला सूची के तहत आठ निरीक्षक, दो उप निरीक्षक, आठ सहायक उप निरीक्षक, आठ प्रधान आरक्षक और 47 आरक्षकों सहित कुल 73 पुलिसकर्मियों को नई पदस्थापना दी गई है। इस फेरबदल में कई थानों के प्रभारियों को बदलने के साथ पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं और चौकियों में भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

तबादला आदेश के अनुसार रक्षित केंद्र सूरजपुर में पदस्थ निरीक्षक ढाल सिंह साहू को जयनगर थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं, जयनगर थाना प्रभारी निरीक्षक अमित गुप्ता को बसदेई चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रक्षित केंद्र में पदस्थ निरीक्षकों को भी जिले के विभिन्न थानों और पुलिस कार्यालय की शाखाओं में पदस्थ किया गया है।