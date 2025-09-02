मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 05:58:46 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 06:04:02 PM (IST)
    'किस बात की सजा दे रहे हो', पूछा तो जवाब मिला पति की लाश ले आना
    पहली तस्‍वीर में मृतक देवेंद्र और दूसरे चित्र में उसकी पत्‍नी रिंकी।

    HighLights

    1. पति के जान की भीख मांग रही थी, लेकिन बदले में मुझे भी पीटा गया
    2. माओवादियों से पूछा किस बात की सजा दे रहे हो, पति की लाश ले आना कहकर चले गए माओवादी।

    नईदुनिया न्यूज, सुकमा। करीब 10 बजे बच्चों के साथ में सो रही थी, अचानक कुछ लोगों की आवाज आई उठी तो मेरे पति देवेंद्र के हाथ बंधे हुए थे। में रोने लगी और माओवादियों से पुछा इतनी रात को क्या कर रहे हो उन्होंने कहा तू ज्यादा बात करती है। फिर में पति के जान की भीख मांग रही थी लेकिन महिला माओवादियों ने मुझे धकेल दिया और डंडे से पीटा। उक्त बाते मृतक देवेंद्र की पत्नी रिंकी ने कही।

    ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार रात करीब 10 बजे अचानक गांव को करीब 40 से 50 माओवादियों ने घेर लिया। केरलापाल थाने से करीब 25 किमी दूर सिरशेट्टी के नंदापारा गांव में अपने घर में सो रहे पदाम देवेंद्र और पदाम पोज्जा को घर से बाहर निकाला, थोड़ी दूर में दोनों के हाथ बांध दिए।

    फिर माओवादियों ने दोनों को पुलिस का मुखबिर बताया और सूचना देने की बात करते हुए देवेंद्र के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया और पोज्जा का गलाघोंट दिया। उनका बीच बचाव करने के लिए देवेंद्र की बुजुर्ग मां आई जिसके हाथ और पीठ पर माओवादियों ने बंदूक के बट से मारा जिसके कारण खून जम गया। वहीं दो और ग्रामीण पदाम पोज्जा और माडा की बेदम पिटाई की, वही पर पर्चे भी फेंके।

    इसमें केरलापाल एरिया कमेटी का उल्लेख करते हुए पुलिस का मुखबिर बताया और पर्चे में तारीख और डीआरजी जवान का उल्लेख किया गया जिसको सूचना देने का आरोप है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। मंगलवार को दोनों के शवों को केरलापाल लाया गया जहां पीएम के बाद परिजनों को सौंपा जायेगा।

    केरलापाल तक आने के लिए कड़ी मशक्कत

    गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। गांव से आधे दूर तक खाट पर लाया गया। बीच में दो बड़े नाले है जिसमें तैरकर शवों को पार कराया गया। उसके बाद पिकअप वाहन से केरलापाल लाया गया।

    अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बल के कैंप खुल रहे हैं, शांति स्थापित हो रही है। इससे बौखलाकर माओवादी निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर रही है। सिरसेट्टी में दो ग्रामीणों की हत्या हुई है।

    किरण चव्हाण एसपी

