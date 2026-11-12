सूरजपुर: 24 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता उजागर, सरपंच-सचिव पर होगी वसूली की कार्रवाई

नईदुनिया न्यूज, भटगांव: जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत ग्राम पंचायत दुग्गा में शासकीय राशि के गबन एवं निर्माण कार्यों में अनियमितता का गंभीर मामला सामने आया है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार गुप्ता द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान कराए गए कार्यों की जांच में वर्ष 2020 से 2026 के बीच स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितता पाए जाने का मामला उजागर हुआ है।
जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत दुग्गा में सड़क, पेयजल, स्वच्छता सहित अन्य विकास कार्यों के लिए स्वीकृत शासकीय राशि का तत्कालीन एवं वर्तमान सरपंच तथा सचिव द्वारा आहरण तो कर लिया गया, लेकिन कई कार्यों को मौके पर पूर्ण नहीं कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित जांच दल ने जांच प्रतिवेदन एवं कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर कुल 24 लाख एक हजार 493 रुपये की शासकीय राशि के गबन एवं अनियमितता का मामला सामने लाया है।
प्रशासन द्वारा संबंधित सरपंच एवं सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर गबन की गई राशि शासकीय कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद भी संबंधितों द्वारा न तो राशि जमा की गई और न ही अधूरे कार्यों को पूर्ण कराया गया।
मामले में अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शासकीय राशि की वसूली के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भैयाथान द्वारा 12 नवंबर को जारी कार्यालयीन पत्र के माध्यम से संबंधित सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) प्रकरण दर्ज कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैयाथान को प्रस्ताव भेजा गया है। इस कार्रवाई से पंचायतों में शासकीय योजनाओं की राशि के दुरुपयोग और विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वालों में हड़कंप मच गया है।
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