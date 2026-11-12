सूरजपुर में पत्नी की हत्या कर पति ने रचा हादसे का ड्रामा, नाले में गिरने से मौत की दी झूठी सूचना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। अपनों को खोने के गम से उबर भी नहीं पाए सात परिवार अब सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता के आगे हार चुके हैं। नियम कहता है कि 21 दिन में मृत्यु प्रमाणपत्र मिल जाना चाहिए, लेकिन मस्तूरी के ग्राम पंचायत ऊनी में तीन से छह माह बाद भी परिजन दफ्तरों की चौखट नापने को मजबूर हैं। गुरुवार 12 नवंबर को सब्र टूटने पर ग्रामीणों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई।

ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि ग्राम पंचायत सचिव और सांख्यिकी विभाग की घोर लापरवाही के कारण पिछले कई माह से आवेदन लंबित पड़े हैं। जब परिजन प्रमाणपत्र के लिए सचिव के पास जाते हैं, तो यह कहकर लौटा दिया जाता है कि सांख्यिकी अधिकारी सुरभि जैन द्वारा अप्रूवल नहीं दिया गया है। गुरुवार को ग्रामीण जब सांख्यिकी अधिकारी से मिलने कार्यालय पहुंचे, तो वे सीट पर नहीं मिलीं।