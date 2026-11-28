नईदुनिया न्यूज,सूरजपुर: नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाकर खरीद-बिक्री करने के मामले में सूरजपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मध्यप्रदेश के जिला सागर से अपहृत बालिका को सकुशल बरामद कर खरीद-बिक्री में शामिल दो महिला सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

थाना सूरजपुर क्षेत्र निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी 24 नवंबर 2026 को दोपहर करीब दो बजे अंबिकापुर जाने की बात कहकर निकली थी। शाम छह बजे तक बालिका वापस नहीं लौटी। रिश्तेदारों एवं आसपास तलाश करने के बाद भी बालिका का कोई पता नहीं चला। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना सूरजपुर में धारा 137(2), 143(2), 3(5) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया।विवेचना के दौरान पुलिस ने अपहृत बालिका की पतासाजी में तकनीकी संसाधनों की मदद ली, तो बालिका के मध्यप्रदेश के जिला सागर अंतर्गत थाना जैसीनगर के ग्राम चकेरी में होने की जानकारी सामने आई।