सूरजपुर में चरित्रशंका में पति बना हैवान, पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर जंगल में छोड़कर हुआ फरार

नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर: चरित्रशंका ने एक बार फिर हिंसक वारदात का रूप ले लिया। जिले के झिलमिली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसे अधमरी हालत में जंगल में छोड़कर फरार हो गया। महिला के सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि उसकी एक अंगुली भी कट गई है। ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैयाथान पहुंचाया गया।

प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल सूरजपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। महिला ने अपने दूसरे पति राकेश साहू पर जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार, घायल महिला बबिता सिंह मूल रूप से कोरिया जिले के झलियाडांड की रहने वाली है। करीब छह महीने पहले वह अपने पहले पति और बच्ची को छोड़कर घर से चली गई थी। इसके बाद उसने बैकुंठपुर निवासी राकेश साहू से मंदिर में शादी कर ली।