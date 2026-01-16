मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 07:40:13 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 07:43:07 PM (IST)
    HighLights

    1. बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4250 क्विंटल धान जब्त किया गया है।
    2. इस धान की अनुमानित कीमत एक करोड़ 32 लाख रुपये आंकी गई है।
    3. कार्रवाई से धान कोचियों, बिचौलियों, अवैध कारोबारियों में हड़कंप है।

    नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर। जिले में अवैध धान भंडारण, खरीदी और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4250 क्विंटल धान जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ 32 लाख रुपये आंकी गई है। इस व्यापक कार्रवाई से धान कोचियों, बिचौलियों और अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

    जिले के ग्राम चंदौरा में प्रदीप जायसवाल के पोल्ट्री फार्म पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान फार्म परिसर से 500 बोरी धान, बाहर खड़े ट्रैक्टर से 130 बोरी धान तथा 28 गट्ठर खाली जूट बोरी बरामद की गई। अवैध भंडारण पाए जाने पर धान जब्त करते हुए पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, राजस्व अमला एवं पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही।


    राइस मिल व मंडी गोदाम में भारी अनियमितता

    इसी क्रम में जेडी राइस मिल, शांतिनगर का भौतिक सत्यापन किया गया। मिल परिसर से 2000 बोरी चावल, 550 बोरी धान, जबकि कृषि उपज मंडी समिति के गोदाम में 3000 बोरी धान पाया गया। आनलाइन स्टाक से मिलान करने पर 15643 बोरी धान कम पाया गया। गंभीर अनियमितता को देखते हुए मंडी गोदाम को सील कर दिया गया तथा मौके पर पाए गए धान व चावल को जब्त किया गया।

    रात के अंधेरे में धान परिवहन पर शिकंजा

    • रामानुजनगर क्षेत्र में अवैध रूप से धान परिवहन करते हुए वाहन सहित 70 बोरी धान जब्त कर थाना रामानुजनगर में सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया।

    • तहसीलदार रामानुजनगर द्वारा अलग-अलग कार्रवाई में 305 बोरी धान जब्‍त किया गया।

    • तिवरागुड़ी चौक के पास पिकअप वाहन सीजी 16 ए 1704 से 85 बोरी धान बिना वैध दस्तावेज के परिवहन करते पाए जाने पर वाहन सहित धान जब्‍त किया गया।

    • वहीं धान खरीदी केंद्र उमापुर में निरीक्षण के दौरान 220 बोरी अमानक धान जब्त किया गया, जो विभिन्न समितियों के पुराने सील लगे वारदानों में भरा हुआ था।

    • प्रथम दृष्टया धान के मिल से लाए जाने की आशंका पर धान समिति के सुपुर्द किया गया, जबकि संबंधित किसान मौके से फरार हो गया।

