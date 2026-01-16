नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर। जिले में अवैध धान भंडारण, खरीदी और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4250 क्विंटल धान जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ 32 लाख रुपये आंकी गई है। इस व्यापक कार्रवाई से धान कोचियों, बिचौलियों और अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

जिले के ग्राम चंदौरा में प्रदीप जायसवाल के पोल्ट्री फार्म पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान फार्म परिसर से 500 बोरी धान, बाहर खड़े ट्रैक्टर से 130 बोरी धान तथा 28 गट्ठर खाली जूट बोरी बरामद की गई। अवैध भंडारण पाए जाने पर धान जब्त करते हुए पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, राजस्व अमला एवं पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही।