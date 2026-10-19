सूरजपुर में कृषि के ट्रैक्टर बने मौत के वाहन, सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे, दो दिन में दो मौतों से उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर: खेतों में खेती-किसानी के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर अब सड़कों पर गिट्टी और निर्माण सामग्री ढोने वाले व्यावसायिक वाहन बन गए हैं। इनकी कमान कई बार ऐसे युवकों के हाथों में रहती है, जिन्हें भारी वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभव तक नहीं होता। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने के बावजूद सड़कों पर इनकी आवाजाही पर प्रभावी निगरानी का अभाव नजर आता है। नतीजा यह है कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जिंदगी जोखिम में पड़ रही है।

सूरजपुर जिले में शुक्रवार और शनिवार को हुए दो दर्दनाक हादसों ने इस खतरे को एक बार फिर उजागर कर दिया है। बिश्रामपुर क्षेत्र में गिट्टी लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 13 वर्षीय छात्रा रिद्धिमा जैन की मौत हो गई, जबकि अगले दिन चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के कुबेरपुर में चंद्रावती जायसवाल की जान चली गई। दो दिनों में दो मौतों ने दो परिवारों को ऐसा जख्म दिया, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। सवाल यह है कि आखिर सड़क पर मौत बनकर दौड़ रहे इन वाहनों की जवाबदेही कौन तय करेगा।

अनुभवहीन चालकों के हाथों में स्टेयरिंग गिट्टी लदे ट्रैक्टर-ट्राले चलाने में अनुभव, सावधानी और यातायात नियमों की समझ जरूरी है। ट्राली में भारी सामग्री लदी होने के कारण वाहन को मोड़ने, नियंत्रित करने और अचानक ब्रेक लगाने में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत होती है। ऐसे में अनुभवहीन चालक की छोटी-सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। यदि बिना पात्रता और जरूरी दस्तावेजों के वाहन चलाए जा रहे हैं, तो यह केवल नियमों की अनदेखी नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। आखिर हादसों से पहले कार्रवाई क्यों नहीं शुक्रवार को विश्रामपुर क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर ग्राम पंचायत केशवनगर के बड़कापारा में हुए हादसे में रिद्धिमा जैन की जान चली गई। वह अपने पिता पंकज कुमार जैन के साथ स्कूल में आयोजित पैरेंट्स मीटिंग से बाइक पर घर लौट रही थी। दोपहर करीब 12 बजे गिट्टी लदे ट्रैक्टर को पार करते समय हुई टक्कर में छात्रा सड़क पर गिर गई और ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आ गई। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर जब्त कर मामले की जांच शुरू की। अगले दिन कुबेरपुर में चंद्रावती जायसवाल की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने बस्ती के बीच संचालित क्रेशर और गिट्टी लदे वाहनों की आवाजाही पर नाराजगी जताते हुए शव रखकर मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। विरोध के दौरान क्रेशर परिसर में आगजनी की घटना भी सामने आई। इन घटनाओं ने प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है।