सूरजपुर में मां-बेटे की हत्या के आरोपी की पत्नी ने मिटाया सिंदूर, रोते हुए की फांसी मांग, कहा- मुझे भी मार देता

नईदुनिया न्यूज, बिश्रामपुर : सूरजपुर जिले के जयनगर और बिश्रामपुर क्षेत्र में हुई शिक्षिका और उसके बेटे की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। हत्या का आरोपी परवेश कुमार उर्फ प्रवेश कुमार की पत्नी ने अपने ही पति से सारे रिश्ते तोड़ते हुए सिंदूर मिटा दिया और उसे फांसी देने की मांग की है।

अपनी बात रखते हुए मीडियाकर्मियों के समक्ष सरिता फूट-फूट कर रो पड़ी। उन्होंने आशंका जताई कि पति का अगला निशाना वह खुद बन सकती थी, क्योंकि घटना से 15 दिन पहले ही पति ने बिना उसकी इच्छा के उसका एक करोड़ रुपये का बीमा कराया था।