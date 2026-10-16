सूरजपुर में पंप चोरी के शक में तालिबानी सजा, चाचा-भतीजे को अर्द्धनग्न कर पीटा, जूतों की माला पहनाकर घुमाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर: खेत से सिंचाई पंप चोरी होने के मामले में ग्रामीणों ने ऐसा तरीका अपनाया, जिसने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोरी के संदेह में चाचा भतीजे को पकड़कर न सिर्फ जूतों की माला पहनाई गई, बल्कि अर्धनग्न कर गांव में घुमाया गया। इसके बाद छड़ी से पिटाई, थप्पड़ और गाली-गलौज की गई। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया है।

घटना रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम आमगांव की है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, एसईसीएल की आमगांव खदान के समीप स्थित ग्राम आमगांव निवासी बिगन सिंह गोंड़ के सुतिया नाला से लगे खेत में सिंचाई के लिए पंप लगाया गया था। नौ अक्टूबर को पंप चोरी हो गया। बताया जाता है कि एक ग्रामीण ने पंप को कोट गांव के एक युवक के साथ ले जाते देखा था।