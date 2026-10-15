कक्षा में मोबाइल लेकर पढ़ाने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज, सूरजपुर DEO ने दी दो-टूक चेतावनी, होगी कड़ी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिश्रामपुर: बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए अब स्कूलों में पढ़ाई की नियमित निगरानी होगी। पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराने से लेकर कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाने तक, जिला शिक्षा विभाग अशोक सिन्हा ने शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने की तैयारी तेज कर दी है।

इसी कड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को स्पष्ट संदेश दिया कि कक्षा में अध्यापन के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औचक निरीक्षण में मोबाइल का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के साथ संस्था प्रमुख की जवाबदेही भी तय होगी।

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विश्रामपुर में आयोजित एक दिवसीय समीक्षा सह उन्मुखीकरण बैठक में डीईओ ने विकासखंड सूरजपुर के सभी 34 हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों और गणित, अंग्रेजी, भौतिकी तथा रसायन शास्त्र के व्याख्याताओं के साथ शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की विषयगत समझ मजबूत करने और आगामी बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना रहा। समीक्षा के दौरान डीईओ अशोक सिन्हा ने पाठ्यक्रम की प्रगति, कक्षा अध्यापन और विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि त्रैमासिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उनके लिए उपचारात्मक कक्षाएं संचालित की जाएं। ऐसे विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर कठिन विषयों की बुनियादी अवधारणाएं स्पष्ट कराई जाएं, ताकि परीक्षा के समय उन्हें परेशानी न हो।