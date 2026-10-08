सूरजपुर में कमीशनखोरी ने ली सड़क की जान: बनते ही उखड़ गई लाखों की सड़क, रपटा टूटा, 16 गांवों के लोगों ने पूछा - पैसा कहां गया ?

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर: सूरजपुर जिला अंतर्गत चांदनी-बिहारपुर में सड़कों की बदहाली से ग्रामीणों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ग्राम पंचायत करौटी (ए) के खैरा से कोल्हुआ को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क निर्माण के महज दो-तीन वर्ष बाद ही कई जगह से टूटकर जर्जर हो गई है।

खैरा और कोल्हुआ के बीच बना रपटा भी टूट चुका है। इससे इस मार्ग से रोजाना आने-जाने वाले ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ग्राम पंचायत करौटी (ए) के सरपंच एवं संघ अध्यक्ष गजमोचन सिंह ने कलेक्टर सूरजपुर को आवेदन देकर सड़क और रपटा की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है।