छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पागल कुत्ते के काटने के बाद झोलाछाप ने लगा दिए टांके, साढ़े तीन साल के मासूम की मौत

नईदुनिया न्यूज,ओड़गी। सूरजपुर जिले के ओड़गी क्षेत्र में साढ़े तीन साल के मासूम की मौत के मामले ने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पागल कुत्ते के काटने के बाद बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहरसोप ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल सूरजपुर रेफर किया गया था।

आरोप है कि इसके बावजूद झोलाछाप डॉक्टर रामानुज विश्वकर्मा बच्चे का इलाज करते रहे और उसके घाव पर टांके लगा दिए। 17 अक्टूबर को बच्चे की मौत हो गई। निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई की मांग मामले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहरसोप के चिकित्सक डॉ. बृजेश कुशवाहा के बयान और स्वजन की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग से निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई की मांग उठ रही है। शिकायत के अनुसार एक अक्टूबर 2026 को पागल कुत्ते ने साढ़े तीन साल के बच्चे के दोनों गाल और पैरों पर काट लिया था।

बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहरसोप लेकर पहुंचे इसके बाद स्वजन बच्चे को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहरसोप लेकर पहुंचे। यहां से बच्चे को जिला अस्पताल सूरजपुर रेफर किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रेफर किए जाने के बाद भी झोलाछाप डॉक्टर रामानुज विश्वकर्मा बच्चे का इलाज करते रहे। बाद में 17 अक्टूबर को बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के घाव पर टांके लगा चुके हैं और बच्चा ठीक हो जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहरसोप के चिकित्सक डॉ. बृजेश कुशवाहा ने बताया कि पागल कुत्ते के काटने के बाद बच्चे के घाव पर टांके लगाने को लेकर उन्होंने रामानुज विश्वकर्मा को मना किया था। डॉ कुशवाहा के अनुसार रामानुज विश्वकर्मा ने फोन कर बताया था कि वह बच्चे के घाव पर टांके लगा चुके हैं और बच्चा ठीक हो जाएगा।