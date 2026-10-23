रतलाम में दिल दहला देने वाली घटना: अपने घर के आंगन में खेल रही मासूम को कुत्ते ने नोचा, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : जिला मुख्यालय से 15 किमी दूर पलसोड़ी गांव में घर के आंगन में खेल रही तीन साल की मनीषा पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची के सिर और पीठ को बुरी तरह नोच लिया। गंभीर चोटों के चलते मनीषा की मौत हो गई। घटना के वक्त उसके दादा-दादी खेत पर थे, जबकि माता-पिता मजदूरी के लिए अजमेर गए हुए हैं।

घटना गुरुवार शाम करीब 5 बजे पलसोड़ी में तीन वर्षीय मनीषा पुत्री राजू भाभर पर घर के आंगन में खेलते समय आवारा कुत्ते ने हमला कर उसके सिर और पीठ को बुरी तरह नोच लिया। उसने आंगन में बंधी गाय पर भी हमला किया।