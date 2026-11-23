नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर : देशभर में फैले साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का तार सूरजपुर से जुड़ने के मामले में पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय स्टेट बैंक की सूरजपुर शाखा में संचालित एक बैंक खाते के माध्यम से देश के 21 राज्यों के 150 बैंक खाताधारकों से जुड़ी शिकायतों में 113 करोड़ 32 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी की रकम का लेनदेन सामने आया है।

जांच में यह भी पता चला कि ठगी की रकम को बैंक खाते में प्राप्त करने के एवज में आरोपितों को 13 लाख रुपये कमीशन मिला था। इस रकम को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर चेक और एटीएम के जरिए निकाला गया। पुलिस इस मामले में पहले ही एक आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत कर चुकी है। अब दो और गिरफ्तारियों के बाद मामले में फरार एक अन्य आरोपित की तलाश तेज कर दी गई है।