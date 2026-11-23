नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में नीट पीजी (एमडी-एमएस) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य कोटे की सीटों पर दूसरे चरण की काउंसिलिंग की आवंटन सूची जारी कर दी गई है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त कार्यालय ने आवंटित सीटों के आधार पर स्क्रूटनी और प्रवेश की तारीखें भी तय कर दी हैं। अभ्यर्थी 25 से 28 नवंबर तक संबंधित केंद्रों पर दस्तावेजों की जांच कराकर प्रवेश ले सकेंगे। इसके बाद 30 नवंबर को भी यह प्रक्रिया होगी। पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, स्क्रूटनी सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक और प्रवेश की प्रक्रिया शाम पांच बजे तक चलेगी। यही समय-सारिणी 25 से 28 नवंबर तक लागू रहेगी, वहीं 30 नवंबर को भी इसी समय पर प्रवेश लेना होगा।