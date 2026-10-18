भटगांव में बिहान योजना से बदली भुनेश्वरी की जिंदगी, मछली पालन से बन गई आत्मनिर्भर; दूसरी महिलाओं के लिए बनी प्रेरणास्त्रोत

नईदुनिया न्यूज, भटगांव। कभी सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच परिवार की आजीविका चलाने वाली ग्राम धनगांव की भुनेश्वरी आज मछली पालन के जरिए आत्मनिर्भर बन गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर उन्होंने स्वरोजगार की राह चुनी और अब प्रतिमाह लगभग 10 हजार रुपये की आमदनी अर्जित कर रही हैं। उनकी सफलता गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनी है।

मछली पालन से किया व्यवसाय शुरू भुनेश्वरी वंदना स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। बिहान योजना के तहत समूह के माध्यम से उन्हें 60 हजार रुपये की सामुदायिक सहायता और 15 हजार रुपये का ऋण मिला। इस आर्थिक सहयोग से उन्होंने मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया। मेहनत, लगन और बेहतर प्रबंधन के बल पर उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत की।