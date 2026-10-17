रायपुर में आठ साल के बच्चे का अपहरण कर मांगी 15 लाख की फिरौती, पुलिस ने 6 घंटे में किया पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने आठ वर्षीय बालक के अपहरण और 15 लाख रुपये की फिरौती मांगने के मामले का महज छह घंटे में पर्दाफाश कर दिया। पकड़े गए आरोपितों में हेमंत उर्फ छोटू निषाद (25 वर्ष), और मिथलेश ध्रुव उर्फ भुरू (20 वर्ष) है। दोनों बलौदाबाजार जिले के गिधपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम दतरेंगी के निवासी हैं। मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल है।

आरोपितों ने दिनदहाड़े बालक का अपहरण कर उसके पिता से उसे छोड़ने के एवज में 15 लाख रुपये मांगे थे। सूचना मिलते ही आरंग पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर घेराबंदी शुरू की और रेंज साइबर सेल की मदद से आरोपितों की लोकेशन ट्रेस की। पुलिस की बढ़ती दबिश से घबराए अपहरणकर्ता बालक को ग्राम समोदा स्थित पेट्रोल पंप के पास छोड़कर फरार हो गए।