नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर : जादू-टोने में इस्तेमाल किए जाने की आशंका के बीच संरक्षित वन्यजीवों की अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आया है। सूरजपुर वनमंडल में संरक्षित इंडियन साफ्टशेल टर्टल प्रजाति के कछुओं की तस्करी करने निकले छह लोगों को वन विभाग की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से तीन कछुए बरामद किए गए हैं।

वन्यजीव तस्करी की सूचना मिलते ही सुरजपुर वनमंडलाधिकारी विपुल अग्रवाल ने तत्काल कार्रवाई की रणनीति तैयार की। उनके निर्देशन में सूरजपुर और घुई वन परिक्षेत्र की संयुक्त टीम ने ग्राहक बनकर तस्करों से संपर्क किया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। सभी छह आरोपितों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।