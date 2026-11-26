नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर : जिले के प्रभारी मंत्री एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीदी में किसानों को असुविधा न होने देने, अवैध धान की आवक रोकने, बंद आंगनबाड़ी केंद्रों और लगातार अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

निर्माण कार्यों में लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर भी कार्रवाई को कहा। बैठक में प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणि पैकरा, कलेक्टर रेना जमील, पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले सहित अधिकारी मौजूद रहे।