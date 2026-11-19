नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर : जिले में राजस्व विभाग के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने और प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के उद्देश्य से कलेक्टर रेना जमील ने तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की पदस्थापना में फेरबदल किया है।

जारी आदेश के तहत जिले की विभिन्न तहसीलों और लिंक कोर्ट में पदस्थ राजस्व अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल से प्रेमनगर, प्रतापपुर, भटगांव, सूरजपुर, भैयाथान और पिलखा सहित कई क्षेत्रों की राजस्व व्यवस्था प्रभावित होगी।

जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार शेख मोहम्मद एजाज को तहसीलदार प्रेमनगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं प्रेमनगर तहसीलदार माधुरी आंचला को अतिरिक्त तहसीलदार प्रतापपुर पदस्थ किया गया है। रामानुजनगर तहसीलदार मनहरण राठिया को तहसीलदार भटगांव बनाया गया है।

यह भी पढ़ें- बिलासपुर में फीस वृद्धि पर छात्रों का अनोखा प्रदर्शन, कटोरा लेकर मांगी भीख, पुलिस ने छीना बेशर्म का फूल